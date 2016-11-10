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الأرجنتين تحشد أسلحتها قبل “كلاسيكو الأرض”

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الأرجنتين تحشد أسلحتها قبل “كلاسيكو الأرض” الأرجنتين تحشد أسلحتها قبل “كلاسيكو الأرض”

كشف مدرب منتخب الأرجنتين إدغاردو باوسا عن تشكيلته التي ستواجه البرازيل فجر الجمعة، في قمة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

ويواجه منتخب التانغو موقفا عصيبا بتصفيات المونديال لأنه يحتل المركز السادس بالمجموعة التي تضم 10 منتخبات.

وحصدت الأرجنتين 16 نقطة بعد 10 مباريات، بينما تحتل البرازيل الصدارة بـ21 نقطة.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني على موقعه الرسمي، الخميس، تشكيلة أساسية ضمت هداف يوفنتوس الإيطالي غونزالو هيغواين على حساب سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب ليونيل ميسي العائد إلى صفوف بعد غياب عن التصفيات خلال شهر أكتوبر الماضي بسبب الإصابة.

وستضم تشكيلة الأرجنتين الأساسية الحارس سيرخيو روميرو والمدافعين بابلو زاباليتا ونيكولاس أوتامندي وراميرو فونيس موري وإيمانويل ماس، ولاعبي الوسط إنزو بيريز ولوكاس بيغليا وخافيير ماسكيرانو وآنخل دي ماريا، والمهاجمين ميسي وهيغواين.

ويتأهل أول 4 منتخبات بنهاية التصفيات مباشرة إلى مونديال روسيا، بينما يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا من أجل التأهل بمواجهة الفائز بتصفيات أوقيانوسيا.

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