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محمد بن سلمان: فرص اقتصادية واعدة لدول مجلس التعاون

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محمد بن سلمان: فرص اقتصادية واعدة لدول مجلس التعاون محمد بن سلمان: فرص اقتصادية واعدة لدول مجلس التعاون

قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس في العالم، إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة.

وجاء حديث بن سلمان، خلال كلمة ألقاها في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي بقصر المؤتمرات بالرياض، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وقال بن سلمان: “اليوم نحن نحاول أن نستغل هذه الفرص خصوصاً وأننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم، مما نحتاج إلى أن نتكتل في عصر التكتلات”.

وتابع:” نريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار”.

وأضاف أنه:” جرى تحقيق الكثير من الإنجازات في الفترة الماضية والتي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا”، مشيراً إلى أن :” هناك الكثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون..”.

وشارك في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب.

كما يشارك في الاجتماع وزير ديوان البلاط السلطاني ممثل سلطنة عمان في الهيئة خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، ووزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.

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