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«تايم الأمريكية» تكشف حقيقةصورة الفريق الرئاسي لأوباما «الحزينة»

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«تايم الأمريكية» تكشف حقيقةصورة الفريق الرئاسي لأوباما «الحزينة» «تايم الأمريكية» تكشف حقيقةصورة الفريق الرئاسي لأوباما «الحزينة»

الفريق الرئاسي لأوباما – مجلة تايم

كتب – محمد صلاح الدين

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفريق المساعد للرئيس الأمريكي باراك أوباما وقد بدا على وجوههم الحزن.

وكان التعليق الأكثر انتشارًا وراء تلك الصورة أنها للفريق الرئاسي لأوباما ينظرون للقاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بالرئيس دونالد ، إلا أن مجلة تايم الأمريكية قد كشفت عن أن تلك الصورة قد تم التقاطها أمس الأربعاء خلال إلقاء أوباما كلمته حول الانتخابات الأمريكية عقب اعتراف المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بهزيمتها من ترامب.

والتقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس بالبيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن حيث تناولا كيفية تداول السلطة بشكل سلس.

وفاز ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون ليصبح الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.

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