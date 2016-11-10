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المعارضة القومية بتركيا تلمح لدعم تعديلات دستورية تمنح أردوغان مزيد من السلطات

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المعارضة القومية بتركيا تلمح لدعم تعديلات دستورية تمنح أردوغان مزيد من السلطات المعارضة القومية بتركيا تلمح لدعم تعديلات دستورية تمنح أردوغان مزيد من السلطات

رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي

أشار زعيم المعارضة القومية في تركيا يوم الخميس إلى أن حزبه قد يدعم تعديلات دستورية ربما تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان المزيد من السلطات.

والتقى رئيس الوزراء بن علي يلدريم مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي يوم الخميس لمناقشة تعديل الدستور.

وبحسب رويترز كتب بهجلي على تويتر عقب اللقاء “نرى أفكار رئيس الوزراء بشأن الدستور والتي أطلعني عليها اليوم إيجابية ومناسبة.

“في حين لا يوجد اتفاق سياسي حتى الان فإنني آمل أن تتمكن الفترة المقبلة من حل الوضع الفعلي الذي فُرض على البلاد.”

ويتطلب أي تعديل للدستور أن يدعمه ما لا يقل عن 367 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 عضوا لإقراره مباشرة ودعما من 330 نائبا لطرحه في استفتاء. ويسيطر حزب العدالة والتنمية على 317 مقعدا في حين تشغل الحركة القومية 40 مقعدا.

 

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