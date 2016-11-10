أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ترامب أحدث وافد إلى متحف “مدام توسو”

Google+ Print
ترامب أحدث وافد إلى متحف “مدام توسو” ترامب أحدث وافد إلى متحف “مدام توسو”

أعلن متحف “مدام توسو” الشهير في لندن، الخميس، اعتزامه صناعة تمثال للرئيس الأميركي دونالد .

وحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” فقد أعطى المتحف اليوم لمحة عن المجسم الذي سيصنع من مادة الشمع ، مشيرا إلى أن العمل جار لتجهيز التمثل.

وسيكون التمثال جاهزا للعرض في 20 يناير المقبل، أي في موعد تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

وكشف المتحف على صفحته على فيسبوك الرأس الشمعي لتمثال ترامب، فيما بدأت خبيرة في تثبيت الشعر ببطء في عملها على الرأس، ليماثل أسلوب الشعر الأشقر للرئيس المنتخب.

وكان المتحف قد صنع بالفعل منحوتات من الصلصال لترامب، ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»