ترامب أحدث وافد إلى متحف “مدام توسو”

أعلن متحف “مدام توسو” الشهير في لندن، الخميس، اعتزامه صناعة تمثال للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” فقد أعطى المتحف اليوم لمحة عن المجسم الذي سيصنع من مادة الشمع ، مشيرا إلى أن العمل جار لتجهيز التمثل.

وسيكون التمثال جاهزا للعرض في 20 يناير المقبل، أي في موعد تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

وكشف المتحف على صفحته على فيسبوك الرأس الشمعي لتمثال ترامب، فيما بدأت خبيرة في تثبيت الشعر ببطء في عملها على الرأس، ليماثل أسلوب الشعر الأشقر للرئيس المنتخب.

وكان المتحف قد صنع بالفعل منحوتات من الصلصال لترامب، ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية.