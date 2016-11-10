بالصور.. بنى سويف تتبنى مشروعًا جديدًا لتقويم الطالب بأسلوب علمى فى 35 مدرسة

المراسل: محمد شعبان

زار المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، مدرسة الشعراوى للتعليم الأساسى بقرية الفنت الشرقية بالفشن، حيث تابع تطبيق “مشروع تقويم” فى تجربة جديدة لتقويم الطالب، والتى ترعاها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حيث تتم هذه العملية عن طريق التقنيات الحديثة وأساليب التعليم الحديثة بهدف تحسين المنظومة التعليمية وإدخال التطور على مكوناتها وتم تطبيقها فى 35 مدرسة بالإدارات التعليمية السبعة.

وأعرب “المحافظ” عن سعادته بهذا المشروع الذى سيمثل نقلة نوعية وخطوة غير تقليدية لتطوير التعليم بما يتواكب مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″ فى قطاع التعليم للنهوض بالتعليم وتحسين مخرجاته، حيث يتضمن هذا النموذج إجابة الطالب على عدد ضخم من الأسئلة “بنك معلومات” فى جميع المواد عبر أجهزة الكمبيوتر، كأسلوب مستحدث لتقييم أداء الطلاب وقياس مهاراتهم بطريقة سهلة ومباشرة، والحصول على نتائج فورية عقب الانتهاء من الإجابات، ويوفر هذا النظام الجديد أسلوبا علميا وإلكترونيا يعالج المشكلات التى تواجه الطلاب عند الامتحان مثل الخوف والرهبة والقلق، ويرفع جاهزية الطلاب للامتحان وتمكينهم من متابعة وتقييم مستوى أدائهم من خلال التقييم الذاتى، لافتاً إلى أن التجربة لاقت قبول كل الأطراف التعليمية (طالب، معلم، ولى الأمر).

وقال “المحافظ”، إن أهم ما يميز هذه التجربة أن الامتحان سيصبح معياراً حقيقاً ومتكاملاً لتقييم الطالب فى أكثر من جانب، والذى سيسهم بشكل كبير فى تحسين مخرجات المنظومة التعليمية والحصول على طالب متكامل ومتميز يشارك بفاعلية فى خطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق تنمية شاملة فى كل المجالات.

وأوضح، أنه تبنى هذا المشروع وإمكانية تعميمه ودراسة تطبيقه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتكون المحافظة هى الأولى والرائدة فى تنفيذ مثل هذا المشروع، مؤكداً أنه ستتم الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال تطوير التعليم ورجال الأعمال للمشاركة المجتمعية فى توفير متطلبات واحتياجات تطبيق مثل هذا النموذج الرائع.

وكشف ثروت عبد العزيز، وكيل الوزارة، أن هذا المشروع حظى بدعم واهتمام المحافظ الذى وجه بالعمل على تطبيق التجربة وقياس مدى فاعليتها ونجاحها لإمكانية تعميمها، مشيراً إلى أنه قد تمت دراسة المشروع وتحديد متطلبات تنفيذه، حيث بدأ تطبيق التجربة بـ35 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبعة، بواقع 5 مدارس بكل إدارة لتشمل 420 طالباً وطالبة بكل مدرسة بمشاركة 70 معلماً و84 ولى أمر، مضيفاً أن التطبيق اشتمل على جزءين، حيث يقوم كل أفراد العينة (طلاب، معلمين، أولياء الأمر) بالإجابة على تساؤلات الاستبيان، والجزء الثانى التطبيق الإلكترونى ثم العودة للإجابة على التساؤلات الخاصة بالتطبيق.

رافق “المحافظ” خلال زيارته للمدرسة النائب على أبو دولة عضو مجلس النواب والأستاذ ثروت عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم والمحاسب محمود مغربى رئيس مركز ومدينة الفشن وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.