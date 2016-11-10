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بالصور.. مدير أمن القليوبية سنقابل أى خروج على القانون بكل حزم

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بالصور.. مدير أمن القليوبية سنقابل أى خروج على القانون بكل حزم بالصور.. مدير أمن القليوبية سنقابل أى خروج على القانون بكل حزم

>القليوبية – خالد حجازى

قال اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية سنقابل اى خروج على القانون بكل حزم وقوة.

وأكد لـ"اليوم السابع" على ان خطة مديرية الأمن تشمل تأمين المنشآت العامة والخاصة بالتنسيق مع القوات المسلحة غدا "الجمعة  11/11 وتعزيز الخدمات الحدودية بقوات بحثية ونظامية لملاحظة الحالة الأمنية واشار مدير أمن القليوبية أن توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالاستمرار فى الحملات المكبره بمشاركة كافة الأجهزة المعنية مع التركيز على الهاربين من السجون العموميه ومراكز وأقسام الشرطه.

 

 مدير الامن ومدير المباحث يتفقدان الحالة الامنية

 

 

 

 

 

 

 


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