«ترامب» يهنئ مشاة البحرية الأمريكية في عيدها رقم 241

هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قوات مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” في عيدها رقم 241.

وكتب ترامب عبر صفحته على فيس بوك “عيد ميلاد سعيد لمشاة البحرية الأمريكية، شكرا على كل خدماتكم”.

وأنشئت قوات مشاة البحرية الأمريكية عام 1775.

وفاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أقيمت الثلاثاء الماضي على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون ليصبح الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي رئاسته نهائية العام الجاري.