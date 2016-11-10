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مدير أمن الغربية: لن نسمح بالخروج عن القانون وسنتصدى لمن يسعى للتخريب

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مدير أمن الغربية: لن نسمح بالخروج عن القانون وسنتصدى لمن يسعى للتخريب مدير أمن الغربية: لن نسمح بالخروج عن القانون وسنتصدى لمن يسعى للتخريب

>الغربية - إسلام الخياط

أكد اللواء حسام الدين خليفة مساعد الوزير مدير أمن الغربية أن ضباط المديرية وقوات الأمن والأمن المركزى وكل الأجهزة المعنية فى حالة استنفار لمواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، والتصدى لكل من تسول له نفسه القيام بعمليات تخريب، لافتا إلى أن كل ضابط وفرد من الداخلية لن يسمح بأى مظاهرات من أى نوع طالما أنها تخالف القانون والدستور، الذى لا يسمح بالتظاهر العشوائى بدون إخطار رسمى يوجه للأجهزة الأمنية، مبينا أن 11 نوفمبر سيكون يوما طبيعى، ولن يجرأ أحد من المحرضين للدعوات بالنزول لأنه يعلم جيدا سيكون فى انتظاره كل فئات الشعب التى تحب .

 

وأضاف اللواء حسام خليفة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تأمين سجن طنطا العمومى وتشديد الحراسة على المنشآت الحيوية كالبنوك والأقسام والمستشفيات، كما تم إلغاء إجازات الضباط وأمناء الشرطة والأفراد.

 

وفى سياق مختلف قال مدير الأمن إن المديرية تشن حملات تموينية مكثفة يوميا على التجار ومحتكرى السلع ومحطات البنزين، بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والبيئة للكشف عن أى سلع مغشوشة أو استغلال حاجة المواطن لرفع الأسعار والعمل على ضبط الأسواق وزيادة المعروض.

 

وأكد خليفة على الاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب وحسن المعاملة، وأن هذا ضرورة أساسية نضعها أمامنا بالداخلية، وبالتالى سينعكس دورهم فى تقديم خدمة أمنية متميزة للمواطن، والحفاظ على حقوق الإنسان وتقديم خدمة لهم مع عدم المساس بكرامة الضابط وأفراد الشرطة.

 

وأرسل مدير الأمن رسالة لقوات الشرطة قائلا: ضعوا نصب أعينكم الشهداء وما قدموه من تضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم، وتحلوا بالقيم ومثل الانضباط والأخلاق وحسن معاملة المواطنين والحرص على فتح قنوات اتصال معهم لكسب ثقتهم، وسرعة إنجاز مصالحهم بالجهات الشرطية، والالتزام بالقانون والبعد عن مخالفته ولا تهاون مع المخالفين، ومراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح، لافتا إلى أنه تم التشديد على أفراد الشرطة باليقظة التامة والتنبيه على العمد والشيوخ والخفراء بالقرى والنجوع بالإبلاغ عن الأشخاص الغرباء فى مواقعهم وتكثيف الخدمات على مداخل القرى ومخارجها.

 

 

 


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