بالصور.. أسرة بالشرقية تطالب بمعاش ثابت بعد عجز عائلها عن العمل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

مأساة حقيقية تعيشها أسرة مكونة من 3 أفراد تقطن بقرية أبو حسين التابعة للوحدة المحلية بهربيط مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية بسبب عدم مقدرة عائلها على العمل بسبب تعرضه لحادث ترك أثرًا بمفصل الركبة بساقه اليمنى.

وزادت مأساة الأسرة بعد مولد الطفل الأول والوحيد والذى أصيب بتضخم الطحال والكبد ولم يجد معه العلاج الذى ظل لمدة عام كامل حتى الآن ما استنزف كل ما تملك الأسرة.

"اليوم السابع" التقى الأسرة واستمع مأساتها لنقلها للرأى العام والمسئولين عسى أن يجدوا لها حلاً، وقال أحمد ثروت محمد سعيد 23 سنة حداد مسلح من قرية أبو حسين التابعة للوحدة المحلية بهربيط مركز أبو كبير محافظة الشرقية: تزوجت منذ سنتين ورزقنى الله بمحمد منذ سنة كاملة وبعد ميلاده بـ4 أشهر أصابه المرض والمتابعة مع الأطباء أكدوا لنا أنه يعانى من تضخم بالطحال والكبد.

وأضاف بدأت رحلة العذاب اليومية وكنت كل يوم أتابع مع طبيب مختلف عن السابق دون أى نتيجة تذكر حتى تم استنزاف كل ما أملك خاصة أن التحاليل والإشاعات والعلاج مكلف جدًا.

وقال: أنا تعرضت لحادث منذ 5 سنوات ترك إصابة بمفصل الركبة بالساق الأيمن ما جعلنى لا أستطيع الدوام فى العمل لأنى أعمل حداد مسلح وهذا العمل يتطلب تحركات كثيرة وتقف إصابتى بالركبة حائلا دون سرعة الحركة والصعود للأدوار العليا والتعامل مع الحديد فوق الأسقف ما اضطرنى للعمل بأعمال أخرى خفيفة ليتقلص دخلى بشكل كبير.

واستطرد رب الأسرة: أن الدنيا قست على وأصبحت أعيش على الديون لأوفر علاج لابنى وقرة عينى ومطلوب منى إيجار شهرى 700 جنيه بخلاف علاج محمد الذى يتخطى الـ500 جنيه شهريًا بالإضافة لمصاريف المأكل وتكفل الأسرة وأنا أعمل باليومية واليوم الذى أذهب بنجلى للطبيب لا أعمل.

وأضافت والدة محمد والدموع تذرف من عينيها كنت أسعد إنسانة فى الوجود عند ميلاد محمد منذ عام ووضعت عليها أحلام وآمال كبيرة كأى أم تنظر لمولدها لكن بدأ الأمل يتبدد بعد مرض محمد واستنزاف كل ما نملك وليته جاء بفائدة والآن أصبحنا لا نملك شيئا من حطام الدنيا وأحاول توفير أشياء كثيرة تلزم لحياتنا لاستكمال علاج ابنى الشهرى.

وطالبت رئيس مجلس الوزراء بصرف معاش ثابت للأسرة يعينها على تكملة الحياة بشكل كريم ومنحهم وحدة سكنية تؤويهم وتحميهم من دفع إيجار شهرى تخطى الـ700 جنيه بخلاف فواتير المياه والكهرباء.

وطالب الوالدان وزير الصحة بفحص محمد طبيًا لمعرفة نوع مرضه والتكفل بعلاجه لأن الأسرة أصبحت تعانى من ويلات الديون وطلبات علاج محمد.