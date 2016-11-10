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نشرة ONA ا نشوى مصطفى ضيفة MBC مصر ..يسرا اللوزي تشارك في”أخلاق العبيد”..تغطية خاصة “لمساء المونديال” لمباراة مصر وغانا

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إعداد – إ نجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يواصل برنامج “الجمعة في ”، من تقديم الدكتوره ياسمين سعيد، والمذاع على شاشة “MBC مصر”، مُتابعته للشأن العام في مصر، حيث يُقدم البرنامج حلقة جديدة غدًا الجمعة، من قلب العاصمة الإدارية الجديدة..للمزيد

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تقدم اليوم الخميس، الفنانة القديرة رجاء الجداوي ، فقرتها الأسبوعية من برنامج “كل يوم عيلة مع رجاء”على شاشة ON.E ، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتأتى الفقرة في ظل حرص فريق برنامج “كل يوم” على تقديم فقرات مختلفة ومتنوعة..للمزيد

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يستضيف كابتن مدحت شلبي اليوم فى برنامج “مساء المونديال” فى العاشرة مساء على شاشة أون سبورت ، نجوم المتتخب السابقين كابتن طارق السعيد وكابتن طارق السيد بينما يستضيف فى الفقرة الثانية فكري صالح مدرب حراس مرمي وادي دجله وفى الفقرة الثالثة محمد البرعي رئيس القسم الرياضي ..للمزيد

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قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها تستعد – حاليًا – للسفر إلى تايلاند لتصوير مشاهدها الخارجية بفيلم “أخلاق العبيد”..للمزيد

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