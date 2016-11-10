محافظ دمياط يكلف ياسر عمر قائمًا بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم

قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تكليف ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط قائماً بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لحين عودة عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم والذى يمر بوعكة صحية وقام بإجراء عملية جراحية لإزالة تجمع دموى من على المخ.

ودعا الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بالشفاء العاجل لوكيل الوزارة متمنيًا عودته لعمله فى أقصى فترة ممكنة.

من جانبه أكد ياسر عمر، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن العمل يسير بصورة طبيعية متمنيًا الشفاء العاجل لوكيل الوزارة، وأن يعود سالمًا لعمله بعد أن غادر المستشفى لمنزله.