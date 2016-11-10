عروض ديسمبر في فنادق "دوسِت ثاني" بدبي وأبو ظبي والمالديف

ستقدّم فنادق ومنتجعات "دوسِت" خلال ديسمبر/كانون الأوّل، باقةً من العروض في فنادقها حول العالم، ومنها: "دوسِت ثاني أبو ظبي" و"دوسِت ثاني دبي" و"دوسِت ثاني جزر المالديف".

1. "دوسِت ثاني أبو ظبي": ستُضاء شجرة عيد الميلاد في التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل. وعشيّة الميلاد (24 ديسمبر) ، سيتحوّل مطعم "أوربان كيتشن" إلى "بوفيه" سيضمّ أطباق العيد اللذيذة، كالديك الرومي وأطباق المشاوي وثمار البحر، إلى جانب كعكة الميلاد، وكعكة الـ"ستولن" الألمانية، والـ"بينيتوني". وستستمرّ أجواء العيد حتى اليوم التالي (25 ديسمبر).

أمّا ليلة رأس السنة (31 ديسمبر)، ستحلّ المأكولات العالميّة على "بوفيه" مطعم "أوربان كيتشن"، بدون إغفال ثمار البحر من آلاسكا وعمان، والـ"سوشي" والديك الرومي والجبن المحضّرة في محطّات حيّة. واحتفالًا بحلول العام الجديد، ستقدّم المازة العربية واللحوم الباردة الفاخرة والديك الرومي، مع توفّر محطّة لتقطيع لحم البقر وركن للمأكولات التايلاندية ومحطّة للـ"تمبورا".

*السعر: ابتداءً من 179 درهمًا إماراتيًّا للفرد عشيّة عيد الميلاد، وابتداءً من 199 درهمًا إماراتيًّا للفرد يوم الميلاد، وابتداءً من 289 درهمًا إماراتيًّا للفرد ليلة رأس السنة. والجدير بالذكر أن الأسعار تشمل المشروبات الغازية.

ومن الأوّل حتى الواحد والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيقدّم "سبا نام" حسمًا بنسبة 30% على أيّ علاج ثانٍ يُحجز فيه. ويسري هذا العرض على كلّ العلاجات التي تمتد لستين دقيقة والمتوفّرة في الـ"سبا". وفي مركز اللياقة البدنية "دي فيت" الذي دُشّن حديثاً، سيحظى الروّاد بحسم بنسبة 20%، عند حجز عشر جلسات للركوب على الدرّاجة الهوائية على المضمار الداخلي.

*السعر: 600 درهم إماراتي للفرد لعشر جلسات في مركز اللياقة البدنية "دي فيت".

للحجوزات: 8888 698 2 (0) 971+ أو [email protected]

2. "دوسِت ثاني دبي"

في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، سيحلو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والاختيار بين الباقات الفاخرة والشهيّة، بسعر 295 درهمًا إماراتيًّا للفرد مع المشروبات الغازية والعصائر الباردة. وليلة رأس السنة، وفي رحاب الطبقة الرابعة والعشرين من فندق "دوسِت تاني دبي"، الذي يطلّ على عرض الألعاب الناريّة المنطلقة من "برج خليفة"، سيتلذّذ الحاضرون بالمأكولات الشهيّة.

*السعر لليلة رأس السنة: 4200 درهم إماراتيّ لطاولة مخصّصة لأربعة أفراد، و6150 درهمًا إماراتيًّا لطاولة لستة أفراد، و8000 درهم إماراتي لطاولة لثمانية أفراد.

والجدير بالذكر أنّ الأسعار المذكورة تشتمل على زجاجتين مجّانيتَين من المشروب الفوّار.

للحجوزات: 4515 317 4 (0) 971+ أو [email protected]

3. "دوسِت ثاني جزر المالديف"

اعتباراً من الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل ولغاية السادس من يناير/كانون الثاني 2017، سيتسنّى للصغار استكشاف عالم الثلج والمرح في أرض العجائب الشتوية المستوحاة من فيلم "فروزن"، في "منتجع دوسِت ثاني جزر المالديف". وستشمل الأنشطة لهذه الفئة: تصميم كريات الثلج وإعداد كعكة الزنجبيل على شكل منزل وورش عمل لصنع الشمع، ومغامرات البحث عن الحلوى، فضلًا عن عروض ألعاب الدمى.

وفي الفترة عينها، سيستضيف "دوسٍت ثاني جزر المالديف" سلسلة من الأمسيات، ستحييها فرقة "ليديا أند سيباستيان" الكنديّة العالمية، وجوقة عيد الميلاد، مع تقديم موائد الـ"بوفيه" من وحي العيد، وصفوف تعلّم تحضير الكوكتيلات، وجلسات الشاي .

للحجوزات: 8888 660 (0) 960+ أو [email protected]