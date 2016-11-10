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رئيس وزراء روسيا يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلية

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رئيس وزراء روسيا يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس وزراء روسيا يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلية

رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف

عقد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اجتماعا مغلقا مع زعيم المعارضة الإسرائيلية في الكنيست يتسحاق هرتسوج.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن ميدفيديف أجرى في وقت سابق اليوم محادثات اليوم الخميس مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

وناقش الجانبان القضايا الثنائية ، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين البلدين.

وكان ميدفيديف قد صرح قبيل زيارته بأنه يتطلع باهتمام كبير إلى هذه الزيارة ، وقال إن روسيا وإسرائيل يمكنهما تحقيق الكثير معا لأسباب مختلفة ، وأن هدفه هو تعزيز نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وإسرائيل.

أ ش أ

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