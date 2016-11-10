توقف حركة المرور بسبب تصادم 6 سيارات بـ«صحراوى الفيوم»

توقفت حركة المرور، بسبب حادث إنقلاب سيارة ملاكى واصطدمت بها سيارة نقل ثقيل و4 سيارات أخرى بطريق الفيوم الصحراوى فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الفيوم.

كما اشتعلت النيران فى سيارة ملاكى بذات الطريق وذلك فى الاتجاه القادم من الفيوم إلى القاهرة، وانتقلت سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق فيما انتقل رجال المرور إلى المكان، وتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بحادثى تصادم بطريق الفيوم الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث، فيما نتج عن الواقعة إصابة 3 اشخاص و تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى.