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لليوم الخامس..المنتخب الوطني يؤدي مرانه ببرج العرب استعدادًا لمباراة غانا

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لليوم الخامس..المنتخب الوطني يؤدي مرانه ببرج العرب استعدادًا لمباراة غانا لليوم الخامس..المنتخب الوطني يؤدي مرانه ببرج العرب استعدادًا لمباراة غانا

ارشيفية

أدى الوطني، تدريبه الخامس، اليوم الخميس، في معسكره المغلق ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة المنتخب الغاني، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

كان المران شاملاً لكل النواحي البدنية والخططية، لتحفيز اللاعبين مهامهم التكتيكية في المباراة المنتظرة.

واستمر المران لمدة 90 دقيقة، وظهر اللاعبين بمستوى رائع ومرضيًا للجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر، ووضحت رغبة كل لاعب في المشاركة ببذل أقصى الجهد في التدريبات.
> وأختتم المران بتقسيمة بين فريقين شهدت منافسة قوية بين اللاعبين، وإنتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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