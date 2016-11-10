أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صندوق النقد: مصر تنال 2.75 مليار دولار الجمعة إذا أقر المجلس القرض

Google+ Print
صندوق النقد: مصر تنال 2.75 مليار دولار الجمعة إذا أقر المجلس القرض صندوق النقد: مصر تنال 2.75 مليار دولار الجمعة إذا أقر المجلس القرض

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه سيعطي شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار يوم الجمعة على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وبحسب رويترز قال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق خلال إيجاز صحفي إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر مضيفا أن جزءا من التمويل سيأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية.

وقال رايس إن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف في مصر “مر على نحو جيد.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة