صندوق النقد: مصر تنال 2.75 مليار دولار الجمعة إذا أقر المجلس القرض

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه سيعطي مصر شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار يوم الجمعة على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وبحسب رويترز قال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق خلال إيجاز صحفي إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر مضيفا أن جزءا من التمويل سيأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية.

وقال رايس إن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف في مصر “مر على نحو جيد.”