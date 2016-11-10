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هزيمة الإسماعيلي أمام المنتخب العسكري 2 - 0

  • رياضة
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نورهان فايد

وديا .. العسكري يفوز علي الاسماعيلي بهدفي جمال ومرعي

خسر فريق النادي الاسماعيلي بهدفين للاشي امام المنتخب العسكري في المباراه الوديه التي اقيمت بين الفريقين علي احدي الملعب الفرعيه المطله علي قناة السويس .

جاء هدفي المباراه في الدقيقه 9 والدقيقه 40 من عمر الشوط الثاني جاء الهدف الاول من تمريره للاعب احمد عيد عبد الملك احرزها اللاعب عمرو جمال والهدف الثاني تسديده من اللاعب عمرو مرعي

وحرص الجهاز الفني لكلا الفريقين علي الاطمئان علي كافة اللاعبين في اطار استعدادات الاسماعيلي لاستئناف بطولة الدوري والمنتخب العسكري لكاس العالم

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