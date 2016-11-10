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ضبط متهم بحوزته سلاح نارى و 4 طلقات خرطوش بالمطرية

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ضبط متهم بحوزته سلاح نارى و 4 طلقات خرطوش بالمطرية ضبط متهم بحوزته سلاح نارى و 4 طلقات خرطوش بالمطرية

أرشيفية

كتب : أحمد أبوالحسن

تواصل مديرية أمن القاهرة بمتابعة ضبط متجري ومحرزي الأسلحة النارية بدون ترخيص .

حيث تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط أحمد ي 21 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين أرقام : ـ

23878 لسنة 2015م المطرية ” سلاح نارى ” .

21616 لسنة 2016م المطرية ” تشكيل عصابى ” .

وبحوزته سلاح ناري ” بندقية خرطوش ماركة جولد ستار تركى الصنع عيار 12مم وعدد 4 طلقات من ذات العيار ” بقصد الدفاع .

وتم تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابه العامة التحقيق فى ذلك .

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