برلمان جنوب إفريقيا يرفض مشروع قرار لإقالة الرئيس

رفض برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، الموافقة على مشروع قرار لإقالة جاكوب زوما رئيس البلاد من منصبه في إطار اتهامات بارتكاب جرائم فساد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن مشروع القرار المقدم من المعارضة قوبل باعتراض 214 عضوًا مقابل موافقة 126، وذلك خلال جلسة ساخنة شهدت مقاطعات عديدة وتبادل السباب بين المؤيدين والمعارضين.

كان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد أعلن مؤخرًا اعتزامه عدم تأييد مشروع قرار المعارضة ضد زوما، الأمر الذي أدى إلى رفضه، بالنظر إلى سيطرة الحزب على أغلبية مقاعد البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن برلمان جنوب إفريقيا رفض قرارًا مماثلا في شهر أبريل الماضي لإقالة زوما وذلك بعد إعلان اعتذاره إثر صدور حكم من المحكمة الدستورية يتهم زوما بعدم الالتزام بأحكام الدستور بشأن إنفاق ملايين الدولارات من أموال الدولة على إقامة منزل خاص.

أ ش أ