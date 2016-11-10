بالصور .. جامعة بني سويف تكرم أسر الشهداء في احتفالية بحضور الفنانين

المراسل: محمد شعبان

أقامت جامعة بني سويف،اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة إحتفالية كبري بعنوان”هي دي مصرأم الدنيا “، بحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورعبد الرحمن سليم مدير مركز المؤتمرات ، والدكتورة فاطمة حسن مدير مركز تنمية الموارد البشرية والمتحدث الرسمي للجامعة وكوكبة من نجوم الفن والمسرح الفنان أحمد ماهر والفنانة شيرين والفنانة بوسي الوكيل .

ورحب رئيس الجامعة بالضيوف، متعهدًا أن إدارة الجامعة سوف تقوم بتلبية أى طلب من أسر الشهداء، موضحًا أن جامعة بني سويف من أكبر الجامعات حاليًا في عدد الكليات وخلال 3 شهور سيصبح عدد الكليات بها 36 كلية، حيث يوجد بها كليات لا توجد في الشرق الأوسط مثل علوم الأرض وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إنشاء المدينة البحثية التي تضم عدد من المعاهد البحثية في العلوم المختلفة .

وأضاف لطفي، أن الجامعة لا تهتم فقط بالناحية العلمية بل أنها أيضا تهتم بالناحية المجتمعية، حيث أن الجامعة لها دور كبير في خدمة وتنمية المجتمع المحيط بها وتلبية احتياجات سوق العمل وإكساب الطالب كل المهارات من أجل بناء طالب ذو شخصية متميزة ، موضحًا أن إدارة الجامعة إتخذت قرارًا بإقامة صالة ألعاب جيم في كل كلية تضم أحدث الأجهزة.

وأشار الي أن جامعة بني سويف تقدم دائمًا الرعاية الصحية لأبنائها الطلاب معلناً عن عمل فحص شامل لفيروسC لكل الطلبة وعلاجهم مجانًا على نفقة الدولة وصندوق تحيا مصر، كما تتحمل الدولة رسوم الكتب للطلبة غير القادرين ، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الطلاب فى جميع الأنشطة والتعاون والثقة والإجتهاد والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة .

وقال الفنان أحمد ماهر: جميعنا فى خدمة هذا الوطن العظيم وفى خدمة ترابه الذى يضم رفات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن هذا الوطن .

وتابع ماهر قائلا: مصر هى الكلمة الوحيدة التى ذكرت في القرآن الكريم عدة مرات من خلال الآية “ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين” .