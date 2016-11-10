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اتحاد الصناعات المصرية ينفى الإعلان عن أسعار إسترشادية للسلع الاستهلاكية

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اتحاد الصناعات المصرية ينفى الإعلان عن أسعار إسترشادية للسلع الاستهلاكية اتحاد الصناعات المصرية ينفى الإعلان عن أسعار إسترشادية للسلع الاستهلاكية

نفى إتحاد الصناعات المصرية صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة الى المهندس محمد زكي السويدي رئيس الإتحاد بخصوص إعلان إسترشادية للسلع خلال أيام .

وأكد اتحاد الصناعات ، فى بيان له اليوم ، أن موقفه لم يتغير حيال هذا الأمر والذي يتناسق مع مواقفه التي سبق أن عبر عنها على مدار الأسابيع الماضية بشأن إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي تقوم به الدولة ومع إعلان تقديره الكامل لمجهودات الحالية من أجل ضبط أسعار بعض السلع المصرية.

وأضاف السويدي ، أن الإتحاد يقوم حالياk بدراسة مع الحكومة والغرف التجارية لتحديد أسعار مدخلات الإنتاج ، خاصة من الطاقة الموجهة للمصانع في ضوء تخفيض الدعم عن المشتقات البترولية والمحروقات،وذلك للتمكن من تحديد الأسعار العادلة للمصنع وللمواطن في آن واحد وبهدف حماية المستهلك من الغلاء و لمواجهة قيام بعض التجار برفع لأسعار بشكل غير مبرر.

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أونا

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