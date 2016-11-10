حماية للعيون Clinique for Men Eye Solutions الجديد

يملك الرجال والنساء كثيراً من الأشياء المشتركة التي يصعب عليهم إدراكها. عندما يتعلق الأمر بمنطقة العيون، الهالات الداكنة والانتفاخات تحت العيون فهي تعد من أكثر المشاكل التي تعاني منها بشرة الرجال، تماماً كما هو الحال بالنسبة للنساء. السهر مطولاً في العمل مع التحديق المباشر في شاشة الكومبيوتر، قلة النوم والضرر الناتج عن أشعة الشمس جميعها لها آثار على البشرة الرقيقة حول العيون مما يسبب الانتفاخات، التهيج والإرهاق. بالنسبة للرجال الذين يبحثون عن مساعدة من أجل عكس علامات التقدم في السن حول العيون ومنع الضرر في المستقبل، فإن الحل موجود في Clinique for Men eye الجديد للعيون.

بما أن البشرة حول العيون أرق بـ 10 مرات تقريباً من باقي البشرة في الوجه وهي حساسة للغاية، من الضروري اتخاذ الإجراء اللازم. تمت صياغته خصيصاً للرجال، يقدم Clinique for Men eye الجديد كريم العيون Anti-Age Eye Cream وجل العيون Anti-Fatigue Eye Gel مما يسمح للرجال بمعالجة علامات التقدم في السن حول العيون بفعالية.

الدفاع والحماية مع كريم العيون ANTI-AGE EYE CREAM

تدرك Clinique مشاكل حول العيون التي يعاني منها الرجال. عند تطبيق كريم العيون Anti-Age Eye Cream، يقل مظهر الهالات الداكنة ويتم ترطيب منطقة العيون على الفور. مع الاستخدام المستمر، تتم استعادة التماسك والمرونة، ويقل مظهر الخطوط والتجاعيد. لا يتوقف الأمر عند ذلك. هذا الكريم الفعال الكل في واحد يساعد على بناء حاجز البشرة ويحتوي على مضادات أكسدة مهدئة تحمي من الضرر في المستقبل.

المكونات الرئيسية لكريم العيون Anti-Age Eye Cream تتضمن:

o بروتين مصل اللبن و Palmitoyl Oligopeptide حيث يساعدا على زيادة إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، تماسكها بشكل واضح وتأمين تركيبة داعمة أفضل.

o Phytosphingosine مضاد تهيج فعال يساعد على تخفيف الانتفاخ تحت العيون.

o هاليورونات الصوديوم يرطب البشرة على الفور ويبقيها ممتلئة، متماسكة ومرتاحة.

o فيتامين C و E مضادات أكسدة تمنح حماية من الجزيئات الحرة وتحمي ضد الاعتداءات البيئية مثل التلوث وأشعة الشمس.

o حمض اللينوليك والكوليسترول هي عناصر طبيعية في حاجز ترطيب البشرة الداخلي، توفر الترطيب وتصلح الطبقات العليا من البشرة.

كريم العيون Anti-Age Eye Cream مناسب لجميع أنواع البشرة، ويجب استخدامه مرتين في اليوم على منطقة العيون النظيفة. يحتوي بداخله على عبوة ذات غطاء متحرك سهل الاستخدام، تنساب تركيبة الكريم المريحة على البشرة بسلاسة ودون جهد وتمتصها البشرة بسهولة دون وجود بقايا دهنية.

تخلص من الانتفاخ مع جل العيون ANTI-FATIGUE EYE GEL

عندما تتهيج منطقة العيون، قد تتراكم السوائل. تقوم الكرة الفولاذية/ ستانلس ستيل ذات الصفة الطبية في Anti-Fatigue Eye Gel بحركة دورانية أثناء عملية التطبيق مما يزيد من دوران الدورة الدموية الصغرى ويساعد على تقليل السوائل. يقوم المصل الجل السائل بتبريد وإنعاش العيون المنتفخة على الفور عند التلامس، مما يؤدي إلى تقليل مظهر الهالات الداكنة وتفتيح المنطقة ككل بعد أسبوع واحد فقط.

العناصر الرئيسية في جل العيون Anti-Fatigue Eye Gel تضم:

o خلاصات Amentoflavone و Humulus Lupulus تهدئ وتسكن البشرة.

o الكافيين يساعد على تقليل مظهر التهيج والانتفاخ.

o خلاصة الخميرة تساعد على تقليل المظهر الداكن في منطقة أسفل العيون.

جل العيون Anti-Fatigue Eye Gel مناسب لجميع أنواع البشرة. طريقة التطبيق، يتم دحرجة الكرة الإسطوانية تحت العيون بدءاً من الزاوية الداخلية وحتى الزاوية الخارجية بضغط لطيف. تُكرر العملية ويُستخدم الإصبع لتربيت أية زيادة بعد التطبيق الثاني حتى تمتصه البشرة بالكامل. يمكن لجل العيون Anti-Fatigue Eye Gel أيضاً أن يوضع على شكل طبقات مع منتجات معالجة أخرى للعيون، مثل كريم العيون Clinique for Men Anti-Age Eye Cream الجديد.

مختبر ضد الحساسية. 100% خالٍ من العطور.

يتوفر كريم العيون Anti-Age Eye Cream وجل العيون Anti-Fatigue Eye Gel من Clinique for Men ابتداءً من مارس 2014 على منصات/ كاونترات Clinique عبر الشرق الأوسط.