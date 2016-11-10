سارة مراد أول سفيرةٍ لـ نوكس في الشرق الأوسط

في خطوةٍ هي الأولى من نوعها بالنسبة لها في المنطقة، أعلنت ماركة الجمال الفرنسية الشهيرة نوكس عن سعادتها في اختيار أول سفيرةٍ لها في الشرق الأوسط وهي الشخصية الإعلامية السعودية ومقدمة البرامج وملهمة الموضة سارة مراد.

وتعتبر هذه الأم الشابة وسيدة الأعمال النشيطة ذات الشخصية الشغوفة والمحببة الخيار المثالي لتكون وجهاً للماركة لأنها تجسّد السّمتين الأساسيتين لنوكس وهما "الرقي" و"الطبيعية". إضافةً إلى ذلك، تمثل سارة مراد "امرأة نوكس" إلى حدِّ كبير من حيث بشرتها الجميلة وروتين العناية بالبشرة الطبيعي الذي تعتمده وكونها مصدر إلهام للكثير من نساء جيلها في الوطن العربي. ومن خلال دورها كسفيرةٍ لنوكس ستعزز مراد مفهوم الجمال الطبيعي للبشرة لدى السيدات العربيات في منطقة الخليج وبلاد الشام وستشاركهن نصائحها للعناية بالبشرة ورحلة الجمال الخاصة بها التي لا شك في أنها ستلهم الكثيرات منهن لاتباع روتين جمال أكثر طبيعيةً.

وعن هذا الخبر تقول بياتريس ديلاهاي المدير العام لنوكس في الشرق الأوسط: "عندما التقيت بسارة لأول مرة أدركت على الفور أنها الشخص المثالي لإيصال رسالة نوكس إلى سيدات هذه المنطقة. أؤمن بشدة أن نوكس وسارة مراد يشكلان ثنائياً ناجحاً سيلهم الكثير من النساء في هذه المنطقة لاكتشاف روتين الجمال الطبيعي الخاص بهنّ."

في خطوتها الأولى كسفيرةٍ للماركة ستشارك سارة في سلسلةٍ قصيرةٍ من 6 حلقات مصورة ستتحدث فيها عن كل مشاكل البشرة الشائعة التي تواجهها وكيف تتخلص منها باستخدام مستحضراتها المفضلة من نوكس. من الحفاظ على شباب البشرة إلى حمايتها من أشعة الشمس القوية في ظلّ هذا المناخ القاسي، ستخبرك سارة عن طريقتها في التعامل مع هذه المشاكل وغيرها عبر مشاركتك روتين العناية بالبشرة الخاص بها والذي يتضمن مستحضرات نوكس العديدة الحاصلة على الكثير من الجوائز. كل حلقةٍ من حلقات هذه السلسلة القصيرة ستكون مخصصة لتقديم أفضل النصائح والحيل للحصول على بشرةٍ جميلةٍ بشكلٍ طبيعي.

وعن هذا التعاون تقول سارة مراد: "يشكّل التعاون مع نوكس تجربةً خاصةً بالنسبة لي بسبب علاقتي الشخصية مع مؤسسة الماركة أليزا جابيز وهي امرأة ملهمة ذات شخصيةٍ شغوفةٍ ومليئةٍ بالطاقة. أنا معجبة جداً بأليزا بسبب تفانيها في حرصها على جعل المرأة تبدو بأجمل صورةٍ لها. أنا متحمسة جداً لتمثيل الماركة في الشرق الأوسط وللتعريف بكل منتجات نوكس الرائعة التي تمثل جميع معاني الرقي والجمال الطبيعي."

في حياتها المليئة بالمهام كونها أماً وملهمة وشخصية تلفزيونية، تعتمد سارة على منتجات نوكس لتكون بشرتها جاهزة للكاميرا في أية لحظة. وفي نفس الوقت تسعى نوكس جاهدةً لتوفير ما تحتاجه جميع السيدات لجمالهن في مختلف مراحل حياتهن. تشترك سارة مراد مع نوكس في السعي الدائم إلى إلهام المرأة لتكون في أجمل صورها، ولهذا يشكلان معاً ثنائياً مثالياً!