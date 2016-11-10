عطر La Vie En Roses من كلويه

حرية، حداثة وأنوثة... في 2008 تخيّلت كلويه وردة فريدة، مشرقة، منعشة وغنية بالسحر. كانت مميزة جداً لدرجة أنها أصبحت على الفور الإمضاء العطري للدار. وبصورة مثالية، تعكس هذه الزهرة الفريدة من نوعها الرقة والأناقة الطبيعية التي تجعل ابتكارات كلويه مرغوبة جداً.

تتميز وردة كلويه بأوجه متعددة. ولقد أوحت على مدى السنوات الثماني الماضية بالعديد من المقاربات، مستكشفة أبعاداً مختلفة لعبير هذه الزهرة في حين يبقى التعرف عليه فورياً.

واليوم، تزيّن نسخة جديدة من هذه الوردة المميزة حديقة كلويه: chloé fleur de parfum. فهي تخبر قصة جديدة بالكامل عن حاسة الشم وتسلّط الضوء على قلب الزهرة، مصدر غناها وأرق عبير. chloé fleur de parfum هو تركيز نقي للجاذبية في عمق البشرة.

في قلب الزهور

Chloé fleur de parfum هو باقة سخية تتألف حصرياً من الجزء الأكثر رقة وأهمية من الزهور، قلبها. عمل صانعا العطور الكبيران، ميشيل ألمايراك وميلين ألران، بمهارة واتقان عاليين على جمعها لابتكار عطر حصري. النفحة الأساسية تأتي من قلب الوردة. وبصورة مفاجئة، يكشف عن انحرافات حادة قليلاً تعيد إلى الذاكرة عبير الراسبيري. لم يسبق أبداً أن عرضت زهرة كلويه مثل هذه النغمات من الفواكه.

يضفي قلب زهرة "رعي الحمام" (verbena) بُعداً منعشاً ومشرقاً أخضراً يزيد من سمو قلب الوردة الفاخرة في حين يحافظ على رقة مطلقة.

ينشر قلب زهرة الكرز نفحات لوز ضبابية. ومع غناها بالعذوبة، تضفي الكمال إلى التركيبة. عطر fleur de parfum الجديد، هو مزيج دقيق من الأناقة والجاذبية يعطي إحساساً يشبه لمسة ناعمة من الحرير على البشرة مباشرة.

لباس رسمي بالبيج العاجي قلب الزهور

ظل جديد لأحد الرموز ... يحافظ fleur de parfum على وفائه إلى القارورة الرمزية لخط كلويه المميز. تغطي العطر باللون البيج العاجي لمسةٌ ناعمة من اللون الوردي. هذه الدرجة الدقيقة هي دائماً جزء من جوهر كلويه، ويمكن رؤيتها من خلال زجاج القارورة كما يعكسها الشريط المعقود يدوياً على عنقها.

يحافظ هذا النسيج الفاخر على ظهوره المميز جداً: يعكس الشكل الهندسي، اللوحة المعدنية الفضية، الغطاء البيضاوي الناعم والزجاج الذي تم طيّه بدقة ورهافة بصورة مثالية إحساس كلويه في الأناقة.