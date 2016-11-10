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للمحجبة : نصائح لاختيار الرموش الاصطناعية المناسبة

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الخميس 10-11-2016 19:20

تعكس العيون جمال المرأة وجاذبيتها وخاصة في حال كانت محجبة إذ ان الحجاب يغدو أشبه بالإطار للوجه فيحدد العينين ويجعل منها نقطة الارتكاز في الوجه .
في هذا السياق تغدو أهمية العينين كبيرة وتصبح معها عملية الاعتناء بهما وتزيينهما بالنسبة للمرأة التي تضع الكحل والاي لاينر كما الماسكارا ف يغاية الاهمية وبالتالي فإن المعاناة من الرموش القصير تقرض على المرأة البحث عن الحل وهو ما جعل الكثيرات يلجأن للرموش المستعارة .
لكن السؤال أي رموش مستعارة تستخدمين مع اطلالتك بالحجاب؟
نحن في" سيدتي نت" ننصحك بأن تستخدمي الرموش الإصطناعية التي تبدو طبيعية لتتجنبي الحصول على إطلالة مصطنعة ومبالغ فيها لا تتناسب مع اطلالة الحجاب. وهنانشير إلى انالرموش الإصطناعية المنفصلة تبدو طبيعية أكثر.

لذا اختاري النوع المنفصل او ختاري مجموعة الرموش ذات الأطوال المتدرجة، فهي مثالية للحصول على إطلالة تتماشى تماماً مع الآيلاينر .

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سيدتي