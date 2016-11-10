مدير«متحف ياسر عرفات»: لا يُوجد متحف يتسع لتراث المناضل

قال مدير متحف ياسر عرفات، محمد حلايقة، إنه لا يُوجد متحف يستوعب ويتسع لتراث الشهيد ياسرعرفات، من حيث علاقته بالناس وارتباطه بالمواطنين الفلسطينيين، كما أنه كان قائد النضال الوطني الفلسطيني على مدار سنوات طويلة، لذلك فهو بحاجة إلى أكثر من متحف.

وأضاف “حلايقة” خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن المتحف الذي نحن بصدده يستوعب حكايتين، الأولى الشعب الفلسطيني على مدار 100 عام، والثانية مسيرة وسيرة المناضل والشهيد الرمز ياسر عرفات.

وأوضح : “كان يجب لقيمة الشهيد أنْ يتم الاحتفال بشكل يليق بمقام الرئيس الرمز ياسر عرفات”، لافتًا الى أن إفتتاح المتحف أخذ بعض الوقت لمساحته الكبيرة، التي تبلغ 2500 متر مرتبط بجسر مع ما تبقي من مكتب الحصار إلى جانب تجهيز المبني من الداخل، وجمع الرواية الوطنية والوثائق التى تسرد حكاية الشعب الفلسطيني خلال 100 عام، وأن كل ذلك تطلب المزيد من الوقت لتجميعه.

وأشار حلايقة إلى أن أبرز المقتنيات موجودة في هذا المتحف، بما فيها جائزة نوبل للسلام، وحصولنا على الميدالية نفسها، ولم يتم استرجاع الشهادة، لافتًا إلى أن أبرز العقبات التي واجهتنا الاستعانة بخبراء من الخارج، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال المتحف الذي تكلف 7 مليون دولار.