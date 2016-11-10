ضبط شخص متهم بتزوير كارنيهات عسكرية بدار السلام

كتب : أحمد أبوالحسن

تواصل مديرية أمن القاهرة جهودها في ضبط قضايا النصب و التزوير، حيث وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بفحص مطبعة دار الطباعة بدائرة القسم حيث عثر بداخلها على كارنيهات بإسم حسين ا منسوب لرئاسة الجمهورية و دار الحرس الجمهورى و جامعة الدول العربية ” الاتحاد العربى للتدريب ” ووزارة التعليم العالى ، كما ضبط جهاز برنتر ألوان – أسكنر ، جهاز كمبيوتر محمول ” لاب توب ” ، مقص كارنيهات ، وبمناقشة ريتش م عربى 40 عاما أجنبى الجنسية عامل و مقيم بدائرة القسم ، اعترف بقيامة بتزوير المضبوطات لصالح حسين إ .

وتم بإرشاد ضبط الأخر حال تواجدة بمسكنة وتبين أنة 41 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة و مقيم بدائرة القسم و محكوم علية فى قضية نصب و المقضى فيها بالحبس 6 شهور ، و تبديد المقضى فيها بالحبس 3 شهور .

و أثناء ضبطة عثر بمسكنة على ملابس عسكرية خاصة بالقوات المسلحة برتبة عقيد و آخر برتبة مقدم و جهاز لاسلكى ماركة كينوود بالشاحن و كارنيهات منسوب صدورها للقوات المسلحة و الحرس الجمهورى ووزارة الدفاع و جمعية المحاربين القدماء و ضخايا الحرب جميعهم مزورين و 2 رخصة بإسمة و 438 ألف جنية .

و بمواجهتة ادعى بأنة يعمل بالتحاد العربى للتدريب العسكرى التابع لجامعة الدول العربية و لم يقدم ما يفيد بذلك و اعترف بحيازتة المضبوطات بقصد النصب على المواطنين و إيهامهم بأنة ضابط بالقوات المسلحة و الحرس الجمهورى و بأنة يمكنة إلحاق ذويهم بكلية الشرطة و الكليات العسكرية مقابل مبلغ مادى وأن المبلغ المالي المضبوط ” مقدم لبيع قطعة ارض ملكة .

و تم تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق فى ذلك .