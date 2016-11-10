الوليد بن طلال: أعتزم لقاء ترامب في الولايات المتحدة قريبا

وضع رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال يوم الخميس خلافاته جانبا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وقال إنه سعد بتقارير أفادت بأن ترامب حذف على ما يبدو تصريحاته على الإنترنت بشأن فرض حظر على دخول المسلمين.

وفي مقابلة عبر الهاتف تطرقت لعدة موضوعات قال الأمير الوليد لقناة (سي.إن.بي.سي) إنه يعتزم لقاء ترامب في الولايات المتحدة قريبا.

وبحسب رويترز أضاف الوليد في المقابلة “ليس لدي مشكلة معه حاليا وأنا سعيد بالتواصل معه… المرشح ترامب بالتأكيد ليس كالرئيس المنتخب ترامب ثم الرئيس ترامب… إنه يتقدم في الاتجاه الصحيح.”

وذكرت محطة (إيه.بي.سي) الإخبارية وصحيفة الإندبندنت البريطانية أن تصريح ترامب الذي دعا فيه إلى “حظر كامل وتام على دخول المسلمين للولايات المتحدة” حذف من على موقع حملته.

ونقل الأمير الوليد أيضا عن تقارير إن ترامب حذف بعضا من تغريداته على تويتر بشأن المسلمين.