رئيس جامعة بني سويف : قوافل طبية وبيطرية مجانية لخدمة قري المحافظة‎

المراسل: محمد شعبان

إستعرض مجلس جامعة بني سويف، في جلسته رقم (139) المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة، ما تم إنجازه من تنظيم قوافل طبية وبيطرية مجانية لخدمة قري المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والتي بدأت من 15 أكتوبر 2016 ، واستمرت حتي5 نوفمبر2016 .

وتمت الموافقة علي ضم كلا من كلية الطب البشري وكلية التمريض وكلية العلاج الطبيعي وكلية العلوم لتلك القوافل وذلك لتقديم خدمة في معظم المجالات الطبية وانطلاقًا من الدور الرائد الذي تقوم به هذه الكليات في خدمة المجتمع السويفي بصفة خاصة في ظل تمتع جامعة بني سويف بمنظومة طبية متكاملة.

وأكد رئيس الجامعة، أن تلك القوافل تستهدف خدمة مجتمع محافظة بني سويف، وتقديم خدمات علاجية طبية وبيطرية على أعلى مستوى، ويتم توزيع الأدوية مجانًا للحالات التي يتم الكشف عليها؛ والحرص علي تدريب الطلاب لرفع الكفاءة العملية والعلمية، وذلك تأكيدًا لدور الجامعة المجتمعي في التلاحم مع المجتمع من خلال تلك القوافلـ، مضيفًا الي أنها تعتبر إحدى الوسائل التي تساعد الجامعة على أداء رسالتها نحو هذا المجتمع حتى يحدث التواؤم بين الفكر العلمي في الجامعة والفكر التطبيقي في المجتمع.