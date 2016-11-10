المغرب يقدم أوراق ترشيحه لرئاسة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي

(أ ش أ)

قدم المغرب أوراق ترشيحه لرئاسة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى التى ستعقد منتداها العالمى فى بنما العاصمة فى الفترة مابين 14 و18 نوفمبر الحالى تحت سعار "تغيير حياة الأفراد ورسم ملامح المجتمعات".

وقال الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى بالمغرب ، فى بيان له اليوم ، إن المغرب قدم ترشيحه فى شخص المدير العام للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى ، سعيد احميدوش، فى مواجهة ترشيح ألماني.

وأضاف البيان أنه بهذا الترشيح يكون أحموش أول شخص يتقدم كممثل عن القارة الإفريقية والعالم العربى والإسلامى لانتخابه لرئاسة هذه الجمعية ، التى ستجرى خلال أعمال المنتدى الذى سيستضيفه صندوق التأمينات الاجتماعية لدولة بنما .

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى العالمى للضمان الاجتماعى الذى يعقد كل ثلاث سنوات مشاركة أكثر من ألف شخص من جميع أنحاء العالم،من بينهم وزراء وكبار المسئولين فى المؤسسات الأعضاء فى الجمعية.

يذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى تأسست سنة 1927 تحت رعاية منظمة العمل الدولية ومقرها جنيف .. وهى من أبرز المنظمات الدولية العاملة فى مجال الضمان الاجتماعى التى تمثل المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية المسئولة عن الضمان الاجتماعى حيث تضم فى عضويتها 340 منظمة تمثل 156 بلدا.