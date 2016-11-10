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«المرور» : تحويلات مرورية لتركيب «8 كاميرات» لكوبرى السلام بالإسماعيلية

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«المرور» : تحويلات مرورية لتركيب «8 كاميرات» لكوبرى السلام بالإسماعيلية «المرور» : تحويلات مرورية لتركيب «8 كاميرات» لكوبرى السلام بالإسماعيلية

 

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، تحويلات مرورية بسبب تركيب 8 كاميرات خرسانية لكوبرى السلام الجنوبى بطريق الإسماعيلية – بورسعيد الصحراوى بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و التى تنفذها شركة المقاولات المصرية.

و أكد مصدر أمنى، أن تلك الأعمال سيتم فيها تركيب كاميرات خرسانية لكوبرى السلام الجنوبى بالكيلو 143 بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى نطاق مديرية أمن الإسماعيلية، بواقع عدد 4 كاميرات فى كل اتجاه ، وسيتم البدء فى العمل بالاتجاه القادم من الإسماعيلية إتجاه بورسعيد وسط انتشار الخدمات المرورية بتلك الطرق.

وأضاف المصدر، أن الأعمال سوف تستلزم تحويل الحركة المرورية للقادم من الإسماعيلية اتجاه بورسعيد للاتجاه الآخر بواقع حارة مرورية لكل اتجاه ، ومع الانتهاء من التركيب فى هذا الاتجاه سيتم البدء فى التركيب بالاتجاه الاخر وتحويل الحركة المرورية بنفس النمط ، وتم معاينة مسار التحويلة المرورية والتأكد من صلاحيتها الفنية لتستوعب أحجام الحركة المرورية.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تنفيذ الأعمال ، غدًا الجمعة، من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة الأعمال وتقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال “اضاءة ، مخاريط ، طواحين ضوئية ، فواصل حركة ، علامات ارشادية وتحذيرية”.

 

 

 

 

 

 

 

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