هل شرب الأعشاب يضرُّ الحامل والمرضع؟

في فترة الحمل والرضاعة لا بد من أخذ الحذر عند تناول أي أطعمة ومشروبات ممكن أن تضر بصحتك، ومنها الأعشاب، التي تعتقد معظم السيدات أنَّها لا تضر باعتبارها مواداً طبيعيَّة، وهو ما نفته كثير من الدَّراسات بأنَّ بعض الأعشاب لها تأثير سلبي على صحة الحامل وجنينها.

«سيدتي نت» التقت بالدكتور إيهاب أحمدوه، استشاري النساء والتوليد، ليوضح لك الأعشاب المفيدة والضارة للحامل والمرضع.



* ما هي الأعشاب التي يجب أن تكوني حذرة منها خلال الحمل؟

- يحتوي الشاي الأخضر على كميات عالية من الكافيين، لذلك يجب أن يكون أقصى عدد هو كوب واحد في اليوم.

- الأعشاب التي يجب الابتعاد عنها خلال الحمل هي: الكرفس، والبقدونس، واليانسون، والنعناع البري، والبابونج، والكركديه، والنعناع وورق التوت، والمرمية.

- لا تصنعي كوباً من الشاي حتى تكوني متأكدة من محتوياته، مدى أمان استخدامه خلال الحمل.

- لم تثبت الدِّراسات من ضرر شرب شاي الأعشاب بكميات قليلة أثناء فترة الحمل، ولكن استخدامه بكميات مفرطة قد يسبب مشاكل صحيَّة لك ولجنينك.



* الأعشاب الآمنة:

- شاي الزنجبيل وزهر الليمون والشعير المحمص صالحة للشرب بكميات صغيرة، سواء كنت حاملاً أو مرضعة.



* مخاطر استخدام الأعشاب الطبيعية أثناء الحمل:

- إدارة الأغذية والعقاقير تحث النساء الحوامل على عدم اتخاذ أي منتجات عشبيَّة دون التحدُّث مع الطبيب أولاً.

- استشارة ذوي الخبرة والمعالجين بالأعشاب؛ لأنَّ بعض المنتجات العشبيَّة قد تحتوي على مكونات ممنوعة أثناء الحمل.

- الأعشاب قد تحتوي على مواد يمكن أن تسبب الإجهاض.

- الولادة المبكرة، تقلصات الرحم، أو إصابة الجنين.



ويضيف الدكتور أحمدوه على السيدة الحامل ألا تستعمل أي أدوية، بما في ذلك الأعشاب من دون استشارة طبيَّة، لأنَّ كل حمل يختلف عن الآخر، واستخدام الأعشاب يكون تحت رعاية طبيب، أو خبير بالأعشاب.

هل يمكنني أخذ علاجات الأعشاب الطبيَّة أثناء الرضاعة الطبيعيَّة؟

- يمكنك شرب معظم أنواع شاي الأعشاب أثناء الرضاعة الطبيعيَّة: البابونج والشمر والنعناع.

- الأعشاب والتوابل: بعض الأعشاب مثل الميرمية، الزعتر، البقدونس، الياسمين قد يكون لها تأثير سلبي على مخزون الحليب لدى المرأة المرضعة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

- لا بأس من تناول القهوة، الشاي، الصودا، والشوكولاتة بشكل معتدل، حيث إنَّ تناول الكافيين بكميات كبيرة يمكن أن يسبب الجفاف للجسم، وهذا يقلل من كميَّة الحليب لدى الثدي، وكذلك فإنَّ شرب كثير من الكافيين يؤثر في الطفل.

- الشاي الأخضر مشروب صحي ومفيد وله كثير من الفوائد الصحيَّة، أما أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعيَّة فهو لا ينصح بالإكثار منه، وهذا بسبب محتواه العالي من الكافيين لما له من تأثير على الطفل، فهو يمر عبر لبن الأم وقد يسبب مشاكل في النوم.