رئيس الأركان: الجيش الجزائري على وشك القضاء نهائيا على الإرهاب

قال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الخميس،إن الجيش الوطني الشعبي “على وشك رفع تحدينا وبصفة نهائية للإرهاب لنرمي به في سلة مهملات التاريخ “.

وأضاف صالح – في بيان صادر اليوم ، عن وزارة الدفاع الجزائرية – : ” إننا في الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني على وشك رفع تحدينا وبصفة نهائية للإرهاب لنرمي به في سلة مهملات التاريخ ونتفرغ لكسب رهان الاستكمال الناجح لمشوار بناء جيش وطني قوي ومتطور ورادع عماده الإنسان الواعي بعمقه التاريخي والوطني الذي يتخذ من العلم والمعرفة منهجا ومن العمل المثابر والمثمر وسيلة ومن حفظ الجزائر هدفا وغاية ” .

وذكر الفريق بالخطوات الجبارة التي تم قطعها على طريق التطوير ، مؤكدا “إصرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على اجتثاث الإرهاب من بلادنا وإلى الأبد والتفرغ لبناء جيش قوي وعصري عماده العنصر البشري الكفء”.

وأوضح أن “أي خطوة قطعها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني على أكثر من صعيد بتوفيق من الله وتأييده ما كان لها أن تقطع بهذا القدر وبهذه الكفاءة وبهذه الجدارة من دون عمل مستمر ومثابر ودون تخطيط مسبق ودون تفكير مترو ودون رؤية عقلانية وبعيدة النظر ودون إصرار على النجاح ودون متابعة ميدانية متواصلة وحثيثة ودون إخلاص النية وصفاء السريرة وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر”.

أ ش أ