أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

غادة والى تستقبل رئيس الجامعة الأمريكية الجديد للتعرف على مبادرات الوزارة

Google+ Print

 

غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي

غادة والي – وزيرة التضامن الاجتماعي

استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، بمقر الوزارة فرانسيس ريتشاردونى الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء، وذلك للتعرف على مبادرات وبرامج الوزارة .

ومن جانبه، أبدى”داونى” إهتمامًا بالتعاون مع الوزارة فى برامج الحماية والرعاية وتعريف طلبة الجامعة الأمريكية بأنشطة الوزارة .

حضر الاجتماع أعضاء وحدة التطوع، وتم مناقشة إتاحة فرصة لطلبة الجامعة الأمريكية للتطوع فى دور رعاية الأيتام والمسنين، وتدرييهم علي الإغاثة من النكبات والإسعافات الأولية من خلال الهلال الأحمر المصرى، وإشراك طلبة علم النفس وعلم الاجتماع فى مبادرة “أطفال بلا مأوى” والدعم الفنى للوزارة من خلال المراكز البحثية بالجامعة.

وأكدت غادة والى، خلال الإجتماع على أهمية دور الجامعة فى توطيد أواصر العلاقات المصرية الأمريكية، وناقشت إمكانية إعادة إحياء دعم المتفوقين من الطلبة المصريين للانضمام للجامعة.

واتفق الطرفان على مناقشه أطر الشراكة بما يدعم أجندة التنمية المستدامة.

المراسل: عمر جمال

tyht

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا