غادة والى تستقبل رئيس الجامعة الأمريكية الجديد للتعرف على مبادرات الوزارة

استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، بمقر الوزارة فرانسيس ريتشاردونى الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء، وذلك للتعرف على مبادرات وبرامج الوزارة .

ومن جانبه، أبدى”داونى” إهتمامًا بالتعاون مع الوزارة فى برامج الحماية والرعاية وتعريف طلبة الجامعة الأمريكية بأنشطة الوزارة .

حضر الاجتماع أعضاء وحدة التطوع، وتم مناقشة إتاحة فرصة لطلبة الجامعة الأمريكية للتطوع فى دور رعاية الأيتام والمسنين، وتدرييهم علي الإغاثة من النكبات والإسعافات الأولية من خلال الهلال الأحمر المصرى، وإشراك طلبة علم النفس وعلم الاجتماع فى مبادرة “أطفال بلا مأوى” والدعم الفنى للوزارة من خلال المراكز البحثية بالجامعة.

وأكدت غادة والى، خلال الإجتماع على أهمية دور الجامعة فى توطيد أواصر العلاقات المصرية الأمريكية، وناقشت إمكانية إعادة إحياء دعم المتفوقين من الطلبة المصريين للانضمام للجامعة.

واتفق الطرفان على مناقشه أطر الشراكة بما يدعم أجندة التنمية المستدامة.

المراسل: عمر جمال