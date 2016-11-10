البرلمان الألماني يوافق على تمديد بقاء الطائرات الحربية الألمانية في تركيا

وافق البرلمان الألماني، اليوم الخميس، على تمديد بقاء الطائرات الحربية الألمانية في تركيا لمدة عام آخر، وذلك بغرض دعم الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن 445 عضوا بالبرلمان الألماني وافقوا على التمديد مقابل اعتراض 139 وامتناع عضوين عن التصويت، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعني استمرار بقاء طائرات الاستطلاع والتزويد بالوقود الألمانية في القواعد الجوية التركية رغم الخلافات القائمة مع حكومتها.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات “التركية الألمانية” شهدت قدرًا من التوتر عقب تصويت البرلمان الألماني في يونيو الماضي على قرار ينص على اعتبار المذابح الجماعية التي وقعت على أيدي العثمانيين ضد الأرمن في بداية القرن الماضي “إبادة جماعية”، حيث ردت أنقرة بمنع زيارة بعض المشرعين الألماني للقوات الألمانية في قاعدة انسيرليك التركية، ثم تراجعت أنقرة في وقت لاحق عن الاعتراض على الزيارة إثر إعلان حكومة برلين أن هذا القرار ليس ملزما من الناحية القانونية.

أ ش أ