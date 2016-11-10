«ترامب» يدعو رئيسة وزراء بريطانيا لزيارة بلاده في أقرب فرصة

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دعا ماي أثناء أول اتصال هاتفي بينهما منذ فوزه في الانتخابات إلى زيارته “في أقرب وقت ممكن”.

وبحسب رويترز قال البيان إن ماي وترامب اتفقا على أن العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا “مهمة جدا وخاصة جدا وأن تعزيز هذه العلاقة سيكون أولوية لهما.”

وأضاف البيان أن ترامب “قال إنه واثق أن العلاقة الخاصة (بين البلدين) ستسير من قوة إلى قوة.”

وأبلغت ماي أيضا ترامب أنها تأمل بتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار مع الولايات المتحدة بينما يستعد بلدها لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي قد عينت رئيسة للوزراء بعد وقت قصير من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في يونيو حزيران الماضي.