"ديلى ميل": تناول عقاقير الكوليسترول يقلل الإصابة بالنوبات القلبية

كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول بجرعة عالية يقلل خطر الوفاة بنسبة 30% مقارنة مع الجرعات المنخفضة.

وقال الباحثون الأمريكيون عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن هناك "فرصة كبيرة" لمنع المزيد من الوفيات من خلال التوسع في استخدام حبوب خفض الكوليسترول الأقوى، حيث إن غالبية المرضى تأخذ جرعة من بين 5-40 ميكروجرام يومياً.

وأوضح الباحثون أن الأطباء يصفون العقاقير المخفضة للكوليسترول للمرضى الذين لديهم خطر مرتفع للغاية للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لافتين إلى أنها لها آثار جانبية أكثر حدة، وتشمل: تلف الأنسجة بالعضلات وألم وهناك بعض الأدلة أنه يضر الكلى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، درس الباحثون من جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا 500 ألف شخص من البالغين الذين يتناولون الستاتين لعلاج الكوليسترول وأمراض القلب، ووجدوا أن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول بجرعات مرتفعة يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح عن طريق إبطاء تطور المرض.