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الفلبين تسمح بملاحقة جماعة “أبو سياف” داخل مياهها الإقليمية

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الفلبين تسمح بملاحقة جماعة “أبو سياف” داخل مياهها الإقليمية الفلبين تسمح بملاحقة جماعة “أبو سياف” داخل مياهها الإقليمية

أرشيفية – أبو سياف

وافقت الفلبين اليوم الخميس على السماح لماليزيا وأندونيسيا بملاحقة جماعة (أبو سياف) الإرهابية في مياهها الإقليمية في سعي من البلدان الثلاثة للتصدي لعمليات الخطف والقرصنة من جانب متمردي الجماعة.

ونقلت قناة (العربية) عن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق قوله – في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي – “عندما نصل إلى مياههم الإقليمية سيسمحون لنا بملاحقة تلك الجماعات التي تمارس الخطف مقابل طلب فدية”.

وأضاف الوزير أن الاتفاق ستتم مناقشته بمزيد من التفصيل خلال اجتماع بين الدول الثلاث في 22 نوفمبر الجاري في فينتيان عاصمة لاوس.

يذكر أن جماعة (أبو سياف) الإرهابية تعترض طريق القوارب البطيئة في المياه قرب حدود ماليزيا والفلبين، وقاموا بأسر أكثر من 12 من البحارة الأندونيسيين والماليزيين.

وتم تحرير الكثير من الرهائن بعد دفع فدية لجماعة أبو سياف ذات الصلة بتنظيم داعش، والتي اشتهرت بعمليات الخطف والذبح، بمن في ذلك كنديان هذا العام.

أ ش أ

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