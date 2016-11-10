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أوباما: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة ترامب

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أوباما: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة ترامب أوباما: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة ترامب

أوباما وترامب – أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن المباحثات مع الرئيس دونالد شملت العديد من القضايا مشيرًا إلى أهمية العمل معا لمواجهة التحديات.

وأكد أوباما أن الإدارة الأمريكية الحالية ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة ترامب.

على الجانب الآخر أكد ترامب عقب مباحثاته مع أوباما بالبيت الأبيض أنه ناقش مع أوباما عدداً كبيراً من المواقف بما في ذلك بعض الإشكاليات، وأن اللقاء معه كان ممتازًا.

وأعرب ترامب عن تطلعه لإجراء لقاءات أخرى مع أوباما.

وفاز ترامب في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء الماضي على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بعد ضمانه الحصول على أصوات 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بدءً من يناير من عام 2017.

 

 

 

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