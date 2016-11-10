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ضبط شخصين تخصصا فى سرقة الشقق بأسلوب كسر الباب بدار السلام

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ضبط شخصين تخصصا فى سرقة الشقق بأسلوب كسر الباب بدار السلام ضبط شخصين تخصصا فى سرقة الشقق بأسلوب كسر الباب بدار السلام

أرشيفية

كتب : أحمد أبوالحسن

تواصل مديرية أمن القاهرة جهودها بمتابعة تفعيل دور مكونات الأقسام كأحد أساليب العمل الميدانى كمصدر من مصادر المعلومات .

فقد تمكنت وحدة مباحث شرطة دار السلام من ضبط محمود خ 30 عاما وعثر بحوزته على مبلغ 50 ألف جنية ، وبمواجهته بما ورد من معلومات اعترف بارتكاب واقعة سرقة مبلغ 216 ألف جنية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بأسلوب كسر الباب ، وبالاشتراك مع محمد إ 16 عاما عاطل ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة أخر بدائرة قسم شرطة الوايلي والمحرر بشأنها المحضر رقم 3035 لسنة 2016م جنح 15 مايو ، وأقر بقيامه شراء شقة تمليك بمبلغ 130 ألف جنية باسم زوجته ، ودراجة بخارية بمبلغ 7 ألاف جنية ، وعدد 4 هواتف محمولة بمبلغ 4 ألاف جنية من المبلغ المستولى عليه .

و باستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأول ، و تم بإرشاد الأول ضبط الدراجة البخارية ، وعدد 4 هواتف محمولة وعقد تمليك الشقة بمسكنه ، وأضاف بانفاقهما باقي المبلغ المستولى علية على متطلباتهما الشخصية .

و باستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابه العامة التحقيق .

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