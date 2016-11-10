روسيا: الهدنة في حلب يجب ألا تساعد المسلحين على تجميع قواهم

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إنه “لا بد من الهدنات الإنسانية في حلب السورية، لكنها عندما تكون موجهة لمساعدة الإرهابيين على استعادة قواهم، بدلا من مساعدة المدنيين، فإنها تكون غير بناءة”.

وأضاف كوناشينكوف -في تعليق على طلب مساعد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يان إيجلان، بتمديد فترة الهدنة الإنسانية- “لقد حصل ممثلنا في جنيف، يوم 7 نوفمبر، على رسالة من إيجلان يطلب فيها تمديد فترة الهدنات الإنسانية في حلب مستقبلا. وهذه الاقتراحات لم ترد إلينا في المرة الأولى. ويبدو ذلك في كل مرة وكأنه محاولة لإيجاد سبب جديد لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة إلى مدينة حلب”، بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأكد أنه بغض النظر عن الهدنات الإنسانية، فإن مركز التنسيق الروسي أوصل إلى حلب أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية في الأشهر الأخيرة.

ولفت إلى أن الجانب الروسي كان يخبر مسؤولي الأمم المتحدة بتاريخ ووقت الهدنة الإنسانية، ووضع ممرات الخروج للمدنيين والمسلحين وعدد الحافلات وسيارات الإسعاف ومراكز التغذية والإجراءات الأمنية. وأن كافة الاستعدادات للهدنات الإنسانية في حلب كان أمام أعين مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وقال المسؤول الروسي إن من يريد حقا مساعدة سكان حلب فهو يساعد. وشدد على أهمية الهدنات الإنسانية، مشيرا إلى أن إطالتها دون تقديم المساعدات الحقيقية للسكان المدنيين، بل ليتمكن الإرهابيون من استقادة قدراتهم القتالية سيأتي بنتائج عكسية، كما أنه يتنافى مع الحس السليم.

أ ش أ