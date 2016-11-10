للأمهات الجديدات.. دليلكِ للتعامل مع رضيعكِ

مررتِ بتسعة أشهر صعبة من الحمل، وتجربة الولادة سواء القيصرية أو الطبيعية، والآن أنتِ مستعدة للعودة إلى منزلك وبدء حياتكِ الجديدة مع طفلك. ولكن، على الأغلب، كأم جديدة لا تعدّي مستعدة لهذه المهمة، لكن لا تفزعي؛ فكل أم متمرسة ترينها من حولك مرت بهذه الفترة من القلق والحيرة، واليوم سنخبركِ بضع نصائح مهمة للتعامل مع رضيعكِ بعد الولادة مباشرة.

قواعد أمان الطفل وحمايته:

اغسلي يديكِ: قبل كل مرة تحملين خلالها طفلكِ اغسلي يديكِ، فالرضع لا يتمتعون بنظام مناعي قوي بعد، لذلك يكونون معرضين للعدوى بأنواعها المختلفة، وتأكدي من أن كل من يحمل رضيعكِ غسل يده قبل ذلك، ولا تحرجي من الإشارة لذلكِ؛ فصحة صغيركِ بالتأكيد أهم.

تأكدي من دعم رأس طفلك وعنقه: عندما تحملين صغيركِ، ادعمي رأسه وعنقه بيدكِ دومًا أيًا كان الوضع الذي تحملينه عليه، فعظامه وعضلاته ضعيفة للغاية ولا تستطيع حمل هذا الوزن.

لا تهزي طفلكِ: يؤدي هز الطفل في بعض الأحوال إلى نزف في المخ أو الوفاة لا قدر الله، ولو رغبتِ في إيقاظ صغيركِ للرضاعة لا تهزيه، بل يمكنكِ اللعب في أصابع قدميه أو خديه، ولو رغبتِ في تهدئته وتنويمه أيضًا لا تهزيه.

تأكدي من ثبات طفلك دومًا: عندما تضعين الرضيع في الحمالة أو العربة أو كرسي السيارة، تأكدي دومًا من كونه مثبت بالطريقة الصحيحة، وبالطبع تجنبي أي حركة حادة أو قوية.

طفلكِ ليس مستعدًا للعب العنيف: هل ترغبين في اللعب مع رضيع؟ ذلك جيد، ولكن جسمه الهش الصغير لا يحتمل اللعب العنيف مثل الرمي في الهواء أو الهز على الركبتين.