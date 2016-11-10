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الأمير هاري يهاجم وسائل الإعلام بسبب حبيبته الممثلة الأمريكية

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الأمير هاري يهاجم وسائل الإعلام بسبب حبيبته الممثلة الأمريكية الأمير هاري يهاجم وسائل الإعلام بسبب حبيبته الممثلة الأمريكية

أكد الأمير هاري علاقته بالممثلة الأميركية ميجان ماركل في بيان رسمي ندد فيه بموجة المضايقات التي تعرضت لها حبيبته خلال الأيام الأخيرة.

وفي بيان رسمي صادر عن أجهزة قصر كينسينغتون، حث الأمير -البالغ من العمر 32 سنة- وسائل الإعلام على الامتناع عن إلحاق مزيد من الأذى بصديقته، بحسب ما ذكرت وكالة الأخبار الفرنسية.

وقالت أجهزة القصر في هذا البيان الاستثنائي أن صديقته تعرضت لموجة من المضايقات تجاوزت الحدود، مؤكدة للمرة الأولى العلاقة الغرامية التي تربط الابن الأصغر للأميرة ديانا بالممثلة الأمريكية البالغة من العمر 35 سنة.

وجاء في البيان أن الأمير هاري قلق على سلامة ماركل، وأنه مستاء جدًا من عدم قدرته على حمايتها، وأنه ليس من الطبيعي أن تقع هذه الأخيرة ضحية زوبعة إعلامية كهذه مع مرور أشهر قليلة على بدء علاقتها به.

وقد ندد الأمير خصيصًا بمحاولات بعض الصحفيين والمصورين الدخول عنوة الى منزل ماركل والتشهير بها على صفحات إحدى الصحف المعروفة.

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