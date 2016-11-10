والد ويل سميث يفارق الحياة

فارق ويلارد كارول سميث Willard Carroll Smith، والد النجم العالمي ويل سميث Will Smith، الحياة بحسب ما أكدت زوجة ويل السابقة شيري فلتشر Sheree Fletcher .

شيري التي ارتبطت بالنجم بين عامي 1992 و1995 نعت والد طليقها الراحل بنشرها لصورة ويل ووالده وابنها وأرفقتها بتعليق كتبت :"سنشتاق إليك داديو لقد عشت ومثلت وفق قواعدك الخاصة، كنت فعلاً فريداً من نوعك لقد أرسيت الالتزام وأخلاق العمل والذي خلق إرثاً مشرفاً".

يشار إلى أن سميث البالغ من العمر 48 عاماً كان قد تحث سابقاً كثيراً عن التأثير الايجابي لوالده على حياته، حيث ذكر في أحد المرات أنه جعله يمتنع عن التفكير في تعاطي المخدرات حين اصطحبه إلى أحياء مخيفة في فيلادلفيا ليريه كيف يصبح الناس حين يتعاطون المخدر".

يذكر أن الراحل ويلارد كارول سميث كان يعمل كمهندس تبريد إضافة لكونه عضو سابق في القوات الجوية الأمريكية.

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