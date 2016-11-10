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هل تنفصل مايلي سايرس عن خطيبها؟

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الخميس 10-11-2016 12:49

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن النجمة الشهيرة مايلي سايرس Miley Cyrus بدأت تتهرب من فكرة الارتباط الرسمي والزواج.

وذكر مصدر مقرب من النجمة البالغة من العمر 23 عاماً أنها لا تريد أن تتزوج من خطيبها النجم الأسترالي ليام هيمسورث Liam Hemsworth، فهي لا تريد أن تتسرع في أمر الزفاف إعتقاداً منها أنها لا تستطيع تحمل الحياة الزوجية.

وعلى ذلك، تبطئ سايرس في إجراءات الزواج وتحاول التلميح لخطيبها بأنها لا تريد أن تتزوج إلا أنه لا يتفهم ذلك.

وفي سياق متصل أعرب النجم كريس هيمسورث، شقيق ليام، عن قلقه من تدهور الأمور بين الثنائي من جديد إذ أنه يخشى أن ينكسر قلب ليام.

وكانت مايلي قد أعربت مؤخراً أن خاتم خطوبتها لا يعجبها كثيراً لكنها تضعه في يده من أجل إرضاء خطيبها ليام.

يذكر أن Miley Cyrus ألغت رحلتها التي كانت متوقعة مع خطيبها ليام هامسوورث Liam Hemsworth إلى جزيرة بورا بورا الفرنسية لتمضية شهر العسل، بعد أن كان متوقعاً أن يكون زفافها خلال فصل الخريف الحالي.

 

مايلي سايرس تلغي شهر العسل... والزفاف في الخريف

 

 

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