توبا بيوكستون وكيفانش تاتليتوغ يشعلان أهم منافسة في تاريخ الدراما التركية

تنطلق اليوم الخميس 10 نوفمبر، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت اسطنبول، أولى حلقات المسلسل الجديد "الشجاع والجميلة" على شاشة قناة ستار التركية، مع الممثلين كيفانش تاتليتوغ وتوبا بيوكستون، بعد أن انتظر ملايين الأتراك اللقاء الدرامي الأول بينهما.

وكان الثنائي قد التقيا قبل سبع سنوات في إعلان تجاري، لصالح ماركة عطر خليجية، تقاضيا عنه أجراً عالياً جراء شعبيتهما الكاسحة آنذاك في الشرق الأوسط بعد عرض مسلسليهما الشهيرين لأول مرة في العالم العربي "نور" و"سنوات الضياع".

ومتوقع أن تحقق الحلقة الأولى من المسلسل مساء اليوم أعلى نسبة مشاهدة، بقصته الرومانسية المشوقة حول الثرية الحسناء سوهان (توبا بيوكستون) التي تلتقي بجسور (كيفانش تاتليتوغ) الذي يظهر فجأة ويخاطر بحياته لإنقاذها بعد إصابة حصانها بنوبة هيجان مفاجأة أفقدتها السيطرة عليه قبل أن يرميها أرضاً في الغابة.

والثقة كبيرة بنجاح أولى حلقات المسلسل من قبل معجبي النجمين، رغم منافسة مسلسلات قوية له تعرض في اليوم ذاته خاصة مسلسل "أنتِ وطني" لبطليه الزوجان الشهيران الممثل خالد آرغنش وبيرغوزار كوريل التي ستلعب دور زوجة المحارب العائد بثوب المتحالف مع المحتل والخائن لبلده، ويخفي أسراراً خطيرة عن عائلته.

هذا المساء سيتنافس أقوى النجوم الأتراك وأعلاهم أجراً في الموسم الدرامي الجديد خالد أرغنش وكيفانش تاتليتوغ وجهاً لوجه لأول مرة، ولا بد أن يحتل أحدهما فقط المركز الأول في الرايتنغ مع أنهما متساويان في الأجر لتقاضيهما الأجر ذاته بـ41 ألف دولار عن الحلقة الواحدة من مسلسليهما، فمن منهما سيحتل المركز الأول؟