أصالة تكشف شهامة الممثلة يسرا معها في مطار القاهرة

وجّهت المطربة أصالة رسالة شكر مطوّلة إلى الممثلة المصرية يسرا، بعدما أصرّت على التضامن معها في مطار القاهرة، مساء أمس الثلاثاء.

وعلى عكس الرائج في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أصالة أنها لم تكن في بيروت، ولم تقابل يسرا على متن الطائرة، وفق ما أشاع البعض، وإنما كانت في زيارة "لوطنها الحبيب مملكة البحرين"، وعادت إلى مطار القاهرة بنفس توقيت وصول طائرة يسرا من لبنان.

أصالة كتبت قصة شهامة الممثلة يسرا معها كاملة عبر حسابها الموثق بموقع انستقرام قائلة: "صباح الخير أحبّتي... مبارح كنت راجعه من وطني الحبيب الطيّب البحرين ولقيت بمطار القاهره يسرا الغير عاديّه وغير عاديّه ليش؟ رح خبّركم ... كانت معزومه على عشا وتأخّرت الشنط ولمّا وصلت شنطنا طلعنا برّه وللأسف تيتو علق بزحمه وهوّه جايه ياخدني من المطار ويسرا سيّارتها برّه وأنا معي شنط ما بيساعوا معها بالسيّاره فاشكرتها على دعوة التوصيله وقلتلها رح أستنّى تيتو وودّعتها ، ولكن ماقبلت تتركني وانتظرت معي بسيارتها أكتر من نص ساعه بإصرار منها غير عادي ، وفتحت مواضيع وضحكنا وما حسّستني ولا ثانيه بإستعجالها".

تابعت قائلة: "كوني بسافر كتير وبيتأخّر عليّي تيتو مرّات وبيكون معي مرّات صحاب أو معارف ، حقيقي ماحدا بيعمل هيك بهالطريقه السوبّر راقيه وحسّاسة ، يسرا غير حقيقي يسرا غير ومن حقّ الزمن يتضامن معها لتبقى صبيّة هالحياة لأنّه قلبها وروحها وضميرها كذلك ... #اصاله #شكراً_يسرا #شهامه #شباب_دائم #قلب_طاهر".