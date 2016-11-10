غادة عبد الرازق تنسحب من دراما رمضان وتغادر "أهل العيب" وتتفرغ لهذا البرنامج

القاهرة_عمرو رضا

اتخذت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق القرار الصعب، واعتذرت بصورة نهائية عن بطولة المسلسل المكتوب خصيصاً لها "أرض جو" بحجة التفرغ لتقديم الموسم الثاني من برنامج "أراب كاستينغ"، وصعوبة التوفيق بين جدول تصوير الإثنين.

كما ودعت بصورة نهائية فيلم "أهل العيب" رغم تعاقدها مع المنتج السبكي، بعدما تأخر التصوير أكثر من مرة بسبب انسحاب نجوم العمل واعتراض الرقابة المصرية على بعض المشاهد.

غادة اتخذت قرارها بعدما صارت النجمة الوحيدة في لجنة تحكيم برنامج "أراب كاستينغ" مع النجوم قصي خولي وباسل الخياط وطارق العلي الذي حل بديلاً لنجمة الموسم الأول كارمن لبس، وبدا من الصعب التوفيق بين التجهيز لحلقات البث المباشر، وبين تصوير أحداث مسلسل "أرض جو" في القاهرة، كما انتهت مهلتها الأخيرة لبدء تصوير فيلم "أهل العيب" الذي يعاني بقوة من أجل الحصول على تصريح بالتصوير من الرقابة والاحتفاظ بنجومه بعد اعتذار يسرا ومنة شلبي واختيار المخرج هادي الباجوري زوجته ياسمين رئيس مع النجم آسر ياسين للمشاركة بالعمل.

النجمة المثيرة غادة اعتادت طوال السنوات الماضية المشاركة في ماراثون دراما رمضان وآخر مشاركة لها كانت بمسلسل "الخانكة"، ولكن رمضان 2017 سيخلو من أي عمل لها ..فهل يعوضها برنامج "أراب كاستينغ"؟