تصريحات صادمة لـ سلوى خطاب عن سبب عدم إنجابها طفلاً

القاهرة_عمرو رضا

كشفت الفنانة سلوى خطاب عن السر وراء عدم انجابها أطفال حتى الآن، مؤكدة أنها اتخذت قرارها مبكراً بمجرد شعورها بأنها لن تستطيع تحمل مسؤولية تربيتهم في هذا المجتمع الصعب، وأكدت أنّ لا علاقة لعملها بالفن بهذا القرار الصعب جداً، كما رفضت الزواج مجدداً من أي عريس متزوج ولو كانت تحبه!!

سلوى خطاب حلت ضيفة على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، وأكدت أنها شعرت بأن إنجاب طفل سيفرض عليها أن تتفرغ له تماما لرعايته وتربيته والسهر على راحته، لأنه ليس من العدل أن يدفع ثمن مهنة والدته، وتابعت "لا يمكن أن القي بالمسؤولية على مربية خاصة، أو واحدة من الأقارب، ولهذا قررت أن أحرم نفسي من نعمة الأمومة تماماً".

تابعت قائلة: انجاب طفل لإشباع رغبتي في الأمومة، أو اللعب معه قليلاً ثم اهماله طوال الوقت "أنانية" وقالت: بصراحة المجتمع الذي نعيش فيه لم يشجعني على إنجاب أطفال، أنا تعبت لكي أمارس حريتي في هذا المجتمع ومن المؤكد أنني كنت سأربيهم على نفس أفكاري، والمؤكد أيضا انهم كانوا حيتعبوا في التوافق مع هذا المجتمع الصعب.

واعترفت سلوى بأن الزواج يقتل الحب عند الرجال، وقالت أنها لن تتزوج أبدا من رجل متزوج ولو كان يحبها، وأضافت: مش حاجة سهلة إنك تخربي بيت وتنهي حياة.